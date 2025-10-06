Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь по прохожим В Австралии пожилой мужчина с винтовкой обстрелял 20 человек в Сиднее

В Сиднее пожилой мужчина открыл беспорядочный огонь по прохожим из крупнокалиберной винтовки, сообщает австралийское издание ABC News. По его данным, один человек получил серьезное огнестрельное ранение и находится в больнице, еще 19 получили менее тяжелые травмы, в том числе царапины от разбитого стекла.

Офицеры оперативного подразделения вступили в перестрелку с 60-летним мужчиной в парке Кройдон, расположенном на западе Сиднея. Они описали произошедшее как «чрезвычайно опасную операцию», — говорится в материале.

По данным скорой помощи, среди травм были порезы лица осколками стекла и шрапнели, а некоторым пациентам была оказана психологическая помощь в связи с шоком. Полицейские полагают, что стрелок не имел никаких связей с организованной преступностью или терроризмом.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас произошла стрельба в ночном клубе Форт-Уэрта. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, все они находятся в стабильном состоянии.