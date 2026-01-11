В Европе обсуждают международный запрет соцсети X GB News: Лондон обсуждает с Австралией и Канадой международный запрет соцсети X

Британские власти рассматривают с правительствами Австралии и Канады возможность введения общего запрета на доступ к соцсети X, передает телеканал GB News со ссылкой на источники, близкие к ситуации. В материале уточнили, что эти страны разделяют опасения премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Стармер ведет переговоры с Канадой и Австралией о введении международного запрета на X Илона Маска, — сказано в материале.

Правительственные чиновники считают, что скоординированные действия нескольких стран станут серьезным сигналом для американского предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Британии могут заблокировать соцсеть Маска. Причина заключается в действиях чат-бота Grok, который генерировал непристойный контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон, а также создавал изображения откровенного характера с детьми. Стармер уже распорядился провести срочную проверку и представить варианты дальнейших мер.

После этого Маск опубликовал сгенерированный ИИ снимок Стармера в бикини. По словам миллиардера, в Соединенном Королевстве хотят запретить свободу слова.