Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 17:53

В Европе обсуждают международный запрет соцсети X

GB News: Лондон обсуждает с Австралией и Канадой международный запрет соцсети X

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Британские власти рассматривают с правительствами Австралии и Канады возможность введения общего запрета на доступ к соцсети X, передает телеканал GB News со ссылкой на источники, близкие к ситуации. В материале уточнили, что эти страны разделяют опасения премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Стармер ведет переговоры с Канадой и Австралией о введении международного запрета на X Илона Маска, — сказано в материале.

Правительственные чиновники считают, что скоординированные действия нескольких стран станут серьезным сигналом для американского предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Британии могут заблокировать соцсеть Маска. Причина заключается в действиях чат-бота Grok, который генерировал непристойный контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон, а также создавал изображения откровенного характера с детьми. Стармер уже распорядился провести срочную проверку и представить варианты дальнейших мер.

После этого Маск опубликовал сгенерированный ИИ снимок Стармера в бикини. По словам миллиардера, в Соединенном Королевстве хотят запретить свободу слова.

Кир Стармер
Великобритания
соцсети
Австралия
Канада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье
На столицу надвигается новый циклон
Трое бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира
Орбан предупредил Европу о последствиях нового требования Украины
Литва построит военный полигон у границ с Белоруссией и Россией
«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией
Москвичка оглохла на Бали после перепалки с бутылкой
Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом
В Европе обсуждают международный запрет соцсети X
Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии
Россиянин купил печенье с «сюрпризом»
«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО
В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой
Избивший ребенка за снежок россиянин дал показания
Мать родила «пьяного» младенца
«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны
Болезнь, мошенники, ссора с Киркоровым: куда пропала Лолита Милявская
В Петербурге сгорела машина экс-лидера ОПГ
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.