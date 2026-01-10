Атака США на Венесуэлу
Маск ответил на угрозы Стармера его снимком в бикини

Маск опубликовал сгенерированное ИИ фото Стармера в бикини

Илон Маск Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х сделал репост сгенерированной искусственным интеллектом фотографии британского премьер-министра Кира Стармера в бикини. По словам миллиардера, в Соединенном Королевстве хотят запретить свободу слова.

Они просто хотят запретить свободу слова, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Британии могут заблокировать соцсеть Маска. Причина заключается в действиях чат-бота Grok, который генерировал непристойный контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон, а также создавал изображения откровенного характера с детьми. Стармер уже распорядился провести срочную проверку и представить варианты дальнейших мер.

Ранее премьер-министр Великобритании сообщил, что план развертывания военного контингента на Украине после прекращения огня готов и разработан «коалицией желающих». По его словам, с лидерами стран-участниц был проведен политический процесс по этому вопросу. Параллельно вопрос обсуждался оборонными ведомствами. Им поручили создать планы для действий в воздушном, морском и сухопутном пространстве, а также для усиления военного потенциала самой Украины.

