Стармер рассказал о последних шагах коалиции желающих

Так называемая «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, с лидерами стран был проведен соответствующий политический процесс.

У нас был аналогичный процесс с военными ведомствами, и мы поручили им разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины. Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше, — сказал Стармер.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что Польша намерена выделить $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL, благодаря которой страны ЕС закупают американские вооружения для Украины. Часть суммы Польша перечислит уже в текущем году.

До этого выяснилось, что правящая коалиция в ФРГ согласовала план по расширению военного германо-украинского сотрудничества. Документ насчитывает 10 пунктов. В Берлине планируют на регулярной основе консультироваться по вопросам вооружений на уровне военных ведомств, расширить присутствие бизнеса из ФРГ в области вооружений и создать координационное бюро оборонной промышленности Украины.