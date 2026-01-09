Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 13:43

В России выросли штрафы за один вид нарушений

В России с 9 января выросли штрафы за навязывание допуслуг

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России с 9 января начал действовать закон, ужесточающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных платных товаров и услуг, сообщила пресс-служба Госдумы. В соответствии с изменениями в статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») размеры штрафов за подобные нарушения существенно увеличены. Теперь должностным лицам грозит штраф до 150 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.

Вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые направлены на дополнительную защиту прав граждан. Норма, инициированная депутатами Государственной Думы, начала действовать сегодня, 9 января, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи табака и вейпов у транспортных остановок. Документ предложила рассмотреть Законодательная дума Хабаровского края в мае этого года.

До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, обязывающий операторов по вывозу мусора, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании взаимодействовать с жильцами в мессенджере MAX, следует из опубликованного в думской электронной базе документа. Порядок и правила взаимодействия предстоит определить Минстрою России.

