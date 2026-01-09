В России выросли штрафы за один вид нарушений В России с 9 января выросли штрафы за навязывание допуслуг

В России с 9 января начал действовать закон, ужесточающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных платных товаров и услуг, сообщила пресс-служба Госдумы. В соответствии с изменениями в статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») размеры штрафов за подобные нарушения существенно увеличены. Теперь должностным лицам грозит штраф до 150 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.

Вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые направлены на дополнительную защиту прав граждан. Норма, инициированная депутатами Государственной Думы, начала действовать сегодня, 9 января, — сказано в сообщении.

