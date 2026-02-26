Стало известно, почему в холода усиливается аппетит

Зимой, в особенности в морозные дни, у людей часто наблюдается повышенный аппетит из-за повышенной выработки гормонов грелина и лептина, заявила LIFE.ru врач Анастасия Лебедева. Этому подвержены люди, которые подолгу находятся на улице в холода или занимаются зимними видами спорта.

Холод влияет на гормональный фон. Уровень гормонов, регулирующих чувство голода и сытости — грелина и лептина — может меняться при низких температурах, что дополнительно стимулирует желание есть. В результате организм «требует» больше пищи, особенно богатой углеводами и жирами, которые быстрее обеспечивают энергией и помогают согреться, — отметила Лебедева.

Повышение аппетита зимой врач также связала с физиологическими механизмами терморегуляции. Дело в том, что при замерзании организм тратит больше энергии на сохранение тепла и поддержание температуры внутренних органов. Это ускоряет метаболизм и повышает потребность в калориях, что и вызывает чувство голода, пояснила специалист.

Ранее эндокринолог Наталья Таныгина заявила, что спорт и белковые блюда помогут снизить аппетит. Она отметила, что физические нагрузки помогут улучшить чувствительность к инсулину.