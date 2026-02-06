Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 12:28

Врач назвала способы снижения аппетита

Врач Таныгина: спорт и белок помогут снизить аппетит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Спорт и белковые блюда помогут снизить аппетит, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина. Она отметила, что физические нагрузки помогут улучшить чувствительность к инсулину.

Хорошая нагрузка улучшит чувствительность к инсулину, а чем меньше инсулина, тем меньше чувство голода. Единственный универсальный совет — не доводить себя до гипогликемии (состояния, когда от чрезмерной нагрузки уровень глюкозы падает очень сильно, что проявляется слабостью, головокружением, спутанностью сознания и холодным потом), — рассказала Таныгина.

По словам врача, сон также сказывается на чувстве голода и насыщения. Она отметила, что недостаток отдыха приводит к сбоям в выработке гормонов лептина и грелина, именно они отвечают за чувство голода.

Ранее педиатр Александра Куденко рассказала, что низкий аппетит у ребенка вкупе с потерей веса или его недостаточным набором может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Полный отказ от целых групп продуктов на протяжении длительного времени — тоже тревожный признак.

