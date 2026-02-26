Российская система РЭБ могла «посадить» американский дрон у берегов Ирана Системы РЭБ России или Китая могли подавить дрон MQ-4C Triton у берегов Ирана

Средства радиоэлектронной борьбы российского или китайского производства могли подавить американский беспилотник MQ-4C Triton, который проводил разведку в воздушном пространстве Ирана, пишет портал Defence Network. По данным издания, дрон ВМС США бесследно исчез над Персидским заливом 21 или 22 февраля 2026 года.

По данным издания, беспилотник взлетел с базы в Абу-Даби и вел разведку на высоте около 10 километров, когда неожиданно пропал с радаров после отправки сигнала бедствия. Эксперты не исключают, что перед потерей сигнала дрон был атакован системами РЭБ, а затем уничтожен кинетическим оружием.

Исчезновение современного американского дрона произошло в тот момент, когда напряженность между США и Ираном достигла критической точки, — указали авторы материала.

В конце января патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon заметили над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов у границы Ирана. Источник в авиадиспетчерских службах уточнил, что ранее этих районах ежедневно работал MQ-4C Triton. Он проводил разведку по 10–15 часов и мог дополнять полеты Poseidon.