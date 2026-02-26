Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 13:22

Белгородцев предупредили об отключении воды из-за поломки насосной станции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перебои с водоснабжением ожидаются в центральной части Белгорода, сообщили в пресс-службе Водоканала Белгородской области. Отключения вызваны остановкой насосной станции второго подъема. В настоящее время ремонтные работы продолжаются.

Из-за перебоев в электроснабжении произошла остановка насосной станции второго подъема в Белгороде. Специалисты уже занимаются решением данной проблемы. Возможно временное снижение давления в центральной части города, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков рассказал о мощной ракетной атаке на Белгород и регион. В результате обстрела зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Атака ВСУ привела к перебоям с подачей электричества, водоснабжения и отопления в жилых домах.

Также в Нижнем Новгороде целый район остался без света. Отключение затронуло дома на улицах Родионова, Фруктовой и Усилова. Причина аварии пока не называется. Информация о сроках возобновления подачи света отсутствует.

