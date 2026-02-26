Эвакуация под Смоленском, девять трупов, теракт: ВСУ атакуют РФ 26 февраля

За последние сутки силы ПВО ликвидировали почти сто украинских беспилотников над Россией. В Смоленской области в результате удара по химзаводу погибли семь человек, еще 10 получили ранения. Из близлежащего села были эвакуированы мирные жители. В Подмосковье предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

За сутки регионы России подверглись атаке 94 украинских БПЛА

Почти 100 украинских беспилотников самолетного типа были нейтрализованы над Россией за сутки. В Минобороны РФ заявили, что в период с 08:00 до 14:00 дежурные средства ПВО уничтожили четыре дрона: два — над Брянской областью, по одному — над Астраханской и Воронежской.

За следующие шесть часов российские регионы подверглись атаке 13 БПЛА, отметили в ведомстве. Пять дронов сбили над акваторией Черного моря, по три — над Курской областью и Крымом, еще два — над Брянской областью.

С 20:00 до 23:00 силы ПВО перехватили 60 беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, больше всего воздушных целей ликвидировали над Крымом — 27. Кроме того, 17 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью. Девять беспилотников нейтрализовали над Черным морем, четыре — над Курской областью, три — над Брянской.

Кроме того, 17 украинских БПЛА попытались атаковать регионы РФ в течение ночи, заявили в Минобороны. Семь беспилотников уничтожили над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской. По одной воздушной цели сбили над Белгородской и Воронежской областями, Черным и Азовским морями.

В Смоленской области объявили об эвакуации мирных жителей

Власти Смоленской области решили эвакуировать жителей деревни Пушкарево, которая находится неподалеку от атакованного ВСУ предприятия ПАО «Дорогобуж», заявил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. По его словам, люди находятся в пункте временного размещения, оборудованного на базе Фрунзенского сельского дома культуры в деревне Садовой.

«На данный момент девять жителей деревни забрали родственники, один человек вернулся домой в Пушкарево», — сказал глава региона.

Анохин добавил, что в результате атаки, по последним данным, погибли семь человек, еще 10 пострадали. Семерых раненых доставили в Сафоновскую и Дорогобужскую больницы. Еще троих человек с тяжелыми травмами отправили на лечение в Смоленск, отметил губернатор.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В Дорогобуж выехала бригада клинических психологов, специализирующихся на кризисных ситуациях, для работы с родственниками», — сказал Анохин.

Администрация Смоленской области пообещала оказать помощь родственникам погибших и пострадавших.

По словам губернатора, для ликвидации последствий атаки были привлечены все спецслужбы. На месте ЧП работают более 150 человек и 50 единиц техники, дежурят бригады скорой помощи. Пожар, вспыхнувший после удара ВСУ, потушили, сказал глава региона.

Анохин подчеркнул, что Роспотребнадзор провел замеры на предмет превышения допустимых норм загрязнения воздуха. Отклонений не было зафиксировано, уточнил он.

После атаки ВСУ на Смоленскую область все школы перевели на дистанционный формат работы. Кроме того, в детских садах региона временно отменили занятия.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по заводу по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ, уточнили в ведомстве.

Два бойца «Орлана» пострадали под Белгородом в результате атак ВСУ

Один человек погиб и двое пострадали за сутки в Белгородской области в результате атак противника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, в районе поселка Степное Краснояружского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. Мирный житель получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения рук и ног. Он скончался во время транспортировки в больницу, уточнил глава региона.

«Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в селе Грузское при выполнении служебных задач пострадали два бойца «Орлана». По его словам, один из них получил минно-взрывную травму, осколочные ранения мягких тканей лица, руки и бедра, а второй боец — баротравму.

Военнослужащий ВСУ Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Сослуживцы доставили их в Борисовскую центральную районную больницу. Одному мужчине продолжают оказывать медицинскую помощь в больнице, второй отпущен на амбулаторное лечение», — сказал Гладков.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

Ребенок получил ранения в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Четырнадцатилетний ребенок был ранен в результате атаки ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, дроны-камикадзе совершили налет на поселок Витемля Погарского района.

«Глава Витемлянского сельского поселения Евгений Владимирович Веремьев находился вблизи места атаки и, несмотря на опасность повторной атаки, вывез ребенка и передал его бригаде скорой помощи. Мальчика доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь», — пояснил Богомаз.

Помимо этого, три человека получили ранения в селе Истопки Климовского района в результате сброса с БПЛА взрывного устройства на жилой дом.

«Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — сказал глава региона.

Кроме того, ВСУ ударили дронами-камикадзе по селу Чуровичи Климовского района. Губернатор отметил, что пострадавших нет, были повреждены жилой дом и трактор. В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах ВСУ по Брянской области.

Три мирных жителя получили ранения в результате ударов украинских БПЛА по Херсонской области

ВСУ продолжают атаковать Херсонскую область. Глава региона Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки пострадали три мирных жителя.

«В Скадовском районе недалеко от села Новониколаевка удар БПЛА по легковому автомобилю ранил трех человек — женщину 1962 года рождения и мужчин 1961 и 1962 года рождения. Все доставлены в Скадовскую ЦГБ», — написал губернатор.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также, по его словам, в Брилевке, Таврийске, Обрывке и Райском были повреждены частные дома в результате атаки беспилотников В течение суток под огнем ВСУ находились Алешки, Голая Пристань, Солонцы и Старая Збурьевка. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Херсонскую область.

ВСУ 26 раз за сутки обстреляли из артиллерии Курскую область

За прошедшие сутки над Курской областью были сбиты 23 БПЛА, заявил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что один дрон сбросил взрывное устройство.

«26 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. В результате атаки в селе Марково Глушковского района погиб 62-летний мужчина, 33-летний пострадал», — написал Хинштейн.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об обстрелах ВСУ Курской области.

В Подмосковье предотвратили теракт против главы оборонного предприятия

Теракт против руководителя оборонного предприятия предотвратили в Московской области, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, преступники действовали по заданию украинских спецслужб, которые пообещали выплатить вознаграждение в размере миллиона рублей.

«Следственными органами Главного следственного управления СК по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей трех регионов, трое из которых несовершеннолетние», — уточнила Петренко.

По ее словам, обвиняемые успели сконструировать самодельное взрывное устройство. Они планировали заложить бомбу под днище автомобиля главы оборонного предприятия. Двое подозреваемых были задержаны с поличным в момент закладки взрывчатки.

Читайте также:

Поиски девятилетней девочки в Смоленске: версии, что известно к этому часу

Зеленский в панике — Одессу готовят к партизанской войне: планируют сдать?

Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь: что об этом известно