В Белгородской области скончался пострадавший при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при ударе дрона ВСУ по автомобилю в районе поселка Степное Краснояружского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, раненый находился в крайне тяжелом состоянии.

К большому горю, во время транспортировки скончался мужчина, который пострадал в результате удара дрона по автомобилю в районе поселка Степное Краснояружского округа. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось... Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким, — написал Гладков.

Ранее глава региона сообщал, что мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи его планировали перевести в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль в результате удара был полностью уничтожен огнем.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на село Новая Погощь. Пострадавших удалось избежать, однако взрывом повредило здание местной школы. Глава региона назвал удар по гражданскому объекту подлым.