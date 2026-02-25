Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:59

В Белгородской области скончался пострадавший при ударе дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при ударе дрона ВСУ по автомобилю в районе поселка Степное Краснояружского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, раненый находился в крайне тяжелом состоянии.

К большому горю, во время транспортировки скончался мужчина, который пострадал в результате удара дрона по автомобилю в районе поселка Степное Краснояружского округа. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но спасти его не удалось... Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким, — написал Гладков.

Ранее глава региона сообщал, что мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи его планировали перевести в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль в результате удара был полностью уничтожен огнем.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на село Новая Погощь. Пострадавших удалось избежать, однако взрывом повредило здание местной школы. Глава региона назвал удар по гражданскому объекту подлым.

Белгородская область
россияне
Вячеслав Гладков
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Новая объездная дорога появится под Петербургом
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.