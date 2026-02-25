В школах Смоленской области временно отменили очные занятия в школах Анохин: все школы Смоленской области перевели на дистант из-за атаки ВСУ

Все школы Смоленской области переведены на дистанционный формат работы из-за атаки ВСУ, заявил губернатор региона Василий Анохин в MAX. Он добавил, что в детских садах временно отменили занятия.

В целях обеспечения безопасности школы переведены сегодня на дистанционный режим, — написал Анохин.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и еще 10 получили ранения в результате атаки ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области. Все пострадавшие доставлены в больницу.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что силы ПВО в ночь на 25 февраля сбили более 65 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны. В частности, 24 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, 18 — над территорией Республики Крым, 14 — над территорией Смоленской области.

24 февраля ВСУ ударили FPV-дроном по грузовому автомобилю в селе Чайки Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки погиб мужчина. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.