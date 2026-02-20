США укрепят свои силы на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном

США укрепят свои силы на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном FT: США намерены развернуть две авианосные ударные группы на Ближнем Востоке

США намерены развернуть две новые авианосные ударные группы на Ближнем Востоке на фоне напряженности ситуации с Ираном, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники. Там уточнили, что на их борту разместили тысячи военных и десятки истребителей.

Как отметило издание, Соединенные Штаты уже подготовили в регионе 12 кораблей, направили туда военные самолеты и системы противоракетной обороны. Журналисты считают, что таким образом Вашингтон пытается заставить Тегеран согласиться на условия ядерной сделки.

Ранее телеканал АВС сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по ядерным объектам Ирана. Там рассказали, что американский лидер изучал различные варианты — одним из них была мощная атака на ядерные, а также военные и правительственные объекты.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США намерены устроить операцию по смене режима в Иране. Он отметил, что, как показывает опыт последних конфликтов, очень часто подобные действия заканчивались полным провалом.