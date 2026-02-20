В США узнали о возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана АВС: Трамп стал изучать возможность масштабного удара по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по ядерным объектам Ирана, передает телеканал АВС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, лидер изучал различные варианты действий против Тегерана — одним из них был мощный удар по ядерным, а также военным и правительственным объектам.

В материале сказано, что хозяин Белого дома еще не принял окончательное решение относительно атаки против Ирана. В четверг, 19 февраля, он заявил, что дает максимум 15 дней на достижение соглашения с государством.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что окружение Трампа, задействованное в урегулировании на Ближнем Востоке и Украине, напоминает мистическую свиту Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По его словам, речь идет о спецпосланнике лидера Стивене Уиткоффе и зяте главы государства Джареде Кушнере.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил факт достижения консенсуса между иранскими переговорщиками и американской стороной относительно ряда положений предстоящего договора по ядерному вопросу. Дипломат обозначил, что ряд базовых принципов, согласованных сторонами, найдет отражение в готовящемся соглашении.