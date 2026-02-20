В США узнали о возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по ядерным объектам Ирана, передает телеканал АВС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, лидер изучал различные варианты действий против Тегерана — одним из них был мощный удар по ядерным, а также военным и правительственным объектам.
В материале сказано, что хозяин Белого дома еще не принял окончательное решение относительно атаки против Ирана. В четверг, 19 февраля, он заявил, что дает максимум 15 дней на достижение соглашения с государством.
Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что окружение Трампа, задействованное в урегулировании на Ближнем Востоке и Украине, напоминает мистическую свиту Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По его словам, речь идет о спецпосланнике лидера Стивене Уиткоффе и зяте главы государства Джареде Кушнере.
До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил факт достижения консенсуса между иранскими переговорщиками и американской стороной относительно ряда положений предстоящего договора по ядерному вопросу. Дипломат обозначил, что ряд базовых принципов, согласованных сторонами, найдет отражение в готовящемся соглашении.