Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США Иран и США нашли точки соприкосновения по ключевым вопросам ядерной сделки

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в ходе переговоров с США стороны достигли взаимопонимания по ряду аспектов будущего соглашения по ядерной программе. В эфире гостелеканала IRNA он подчеркнул, что некоторые принципы войдут в текст возможного соглашения.

Были выдвинуты различные идеи, которые серьезно обсуждались, и в итоге нам удалось достичь общего соглашения по ряду руководящих принципов, на основе которых мы будем действовать в дальнейшем и которые войдут в текст возможного соглашения, — заявил он.

Диалог Ирана и США проходит при посредничестве Омана в Женеве. Иран согласился на встречу только после принятия Вашингтоном двух предварительных условий: признания принципа обогащения урана и строгого ограничения повестки исключительно ядерной тематикой.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у президента США Дональда Трампа не получится уничтожить Исламскую Республику, как это не удалось предыдущим американским лидерам. Он подчеркнул, что даже самая сильная армия мира может столкнуться с ударами, от которых не оправится.