Стало известно, когда сын Кадышевой встретится с экс-возлюбленной в суде Сын Надежды Кадышевой встретится с экс-возлюбленной в суде 23 марта

Суд по делу о взыскании сумм по договору займа между истцом Дарьей Де Батс и ответчиком Григорием Костюком состоится 23 марта 2026 года, сообщили NEWS.ru в Судах общей юрисдикции Москвы. Заседание будет проходить в открытом режиме.

Заседание состоится 23 марта в Тверском районном суде Москвы. Оно будет проходить в открытом режиме, — уточнила оператор.

Дарья Де Батс, владелица пиар-агентства, была возлюбленной сына певицы Надежды Кадышевой, директора театра «Золотое кольцо» Григория Костюка. Изданию Starhit бизнесвумен сообщила, что за время, пока они состояли с артистом в отношениях, он взял у нее в долг крупную сумму денег, под предлогом «на развитие театра». Де Батс и Костюк расстались, но деньги в полном объеме он так и не вернул, только частично. Расписок с возлюбленного бизнесвумен на брала.

Она сообщила, что пыталась решить вопрос мирным путем, но Костюк не пошел на контакт. Третьего февраля Тверской районный суд Москвы зарегистрировал ее иск «о взыскании сумм по договору займа». Де Батс намерена стребовать с Костюка 4 684 230 рублей плюс пени.

Первое заседание уже было (предварительная беседа. — NEWS.ru), во время которого стороны ознакомились с документами. Сейчас я не готова давать комментарии, после суда, чтобы Григорий не перевернул мои слова в свою пользу. Я очень рассчитываю на своего адвоката, —сказала Де Батс NEWS.ru.

Ранее адвокат Майя Шевцова сказала, что сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк может использовать полученную долю в бизнесе родителей не для решения проблем Театра «Золотое кольцо», а для личных нужд. Мнение эксперт составила на основе многочисленных публикаций в СМИ, где говорится о том, что Григорий часто занимает деньги и не отдает долги.