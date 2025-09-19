«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 19:20

Юрист объяснила, что может сделать сын Кадышевой с ее театром

Адвокат Шевцова: сын Кадышевой может использовать долю в театре в личных целях

Григорий Костюк Григорий Костюк Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк может использовать полученную долю в бизнесе родителей не для решения проблем Театра «Золотое кольцо», а для личных нужд, заявила NEWS.ru адвокат Майя Шевцова. Мнение эксперт составила на основе многочисленных публикаций в СМИ, где говорится о том, что Григорий часто занимает деньги и не отдает долги.

Если информация о его мотивах и долгах соответствует действительности, с высокой вероятностью активы могут быть использованы не для развития, а для решения личных финансовых проблем через залоги, займы у общества или вывод средств по договорам, — сказала юрист NEWS.ru.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач», Григорий Костюк стал владельцем 70% ООО «Театр „Золотое кольцо“», доля Надежды Кадышевой теперь составляет 30%. Ранее компанией владели поровну Кадышева и её муж Александр Костюк. Судя по данным «Спарк», ООО «Театр „Золотое кольцо“» приносит прибыль, но за компанией числится приличное количество долгов.

Шевцова утверждает, что обладая 70% долей, Григорий де-факто получает единоличный контроль над ООО: может самостоятельно принимать ключевые решения, включая смену гендиректора, одобрение крупных сделок с имуществом театра и даже его ликвидацию. Устав может незначительно менять эту картину, но в основе — его воля становится решающей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Надежду Кадышеву по праву можно считать новой примадонной российской эстрады. Он обратил внимание на значительный рост гонораров народной артистки, связанный с неожиданным всплеском популярности ее творчества среди молодежной аудитории.

Надежда Кадышева
театры
долги
бизнес
Екатерина Попова
Е. Попова
