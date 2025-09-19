Угробят свои же. Зеленский уже «покойник»: куда он сбежит после победы РФ

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер и полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон предрекли скорый крах Украины. По мнению аналитиков, Россия уже победила в конфликте, а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остались считаные месяцы. Опрошенные NEWS.ru эксперты не сомневаются в скором бегстве главы государства, которым все больше недовольны и жители Украины, и ее западные партнеры. Куда может отправиться Зеленский и кто его заменит — в материале NEWS.ru.

Что на Западе говорят о Зеленском

Экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что если НАТО пойдет на эскалацию конфликта с Россией и начнет наземную операцию на Украине, то потерпит крах. Поражение так называемой коалиции желающих, по его словам, неизбежно из-за нехватки ресурсов у стран — членов Альянса.

«Все кончено. Стратегическое поражение, которое Альянс потерпит от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для НАТО, но и для Европы», — указал Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

Американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон и вовсе выразил уверенность, что Владимир Зеленский может быть ликвидирован уже через три месяца. Причиной его гибели станут проблемы Вооруженных сил Украины на поле боя, полагает эксперт. Однако он не исключает, что украинский лидер успеет выехать за рубеж.

«Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее для Украины все кончено», — подчеркнул Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано.

Сбежит ли Зеленский с Украины

Проблемы Зеленского связаны не только с неудачами на поле боя, но и с недовольством простых жителей Украины из-за мобилизации и жестких методов работы территориальных центров комплектования. Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу на днях поделился впечатлениями от встречи парламентской фракции с Зеленским.

«Владимир Александрович дал понять, что он, как и другие забронированные, решительно настроен воевать до последнего. Но, конечно, чужими руками», — рассказал Мазурашу на своем YouTube-канале.

Политолог и историк Владимир Скачко не сомневается в готовности Зеленского как можно дольше затягивать конфликт с РФ. При этом он покинет Украину при первой же возможности, как только запахнет жареным, уверен собеседник NEWS.ru. По мнению Скачко, президент Украины надеется, что если его все же вынудят покинуть пост президента, то исключительно с гарантиями личной безопасности и возможности выехать за границы страны к наворованным активам.

«Он не президент Чили Сальвадор Альенде, который будет защищать свою власть с автоматом в руках, и не белорусский лидер Александр Лукашенко. Пока все, что делает Зеленский, говорит о его крайней наглости, попытках доказать свою нужность Западу, показать, что он единственный и неповторимый лидер, готовый воевать с РФ до самого конца», — заявил политолог в разговоре с NEWS.ru.

Недовольство украинцев будет только расти, сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, население страны всеми способами показывает, что не желает умирать за свое правительство. Если армия прекратит сопротивление, Зеленский налегке отправится в Лондон или другой город, где у него есть имущество, добавил экс-нардеп.

«Дезертиров в ВСУ уже порядка 400 тысяч. И это только начало, процесс не прекращается. Это форма самозащиты граждан от преступных действий власти. Потому что власть в лице ТЦК и полиции нападает на граждан Украины, избивает их, иногда убивает, а потом еще заставляет, чтобы они с оружием в руках их защищали. Абсурд полный», — сказал он.

Кто заменит Зеленского

В июле 2025 года Служба внешней разведки России рассказала о планах Запада по замене Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По данным СВР, партнеры Киева уже провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отставке действующего президента.

Американская журналистка Кэти Ливингстон также заявила, что Валерий Залужный тайно готовится к выборам. По ее данным, предвыборный штаб бывшего главнокомандующего начал неофициально функционировать в Лондоне, где Залужный сейчас трудится послом.

Скачко обратил внимание, что на замену Зеленскому есть и другой кандидат.

«Если Зеленский покинет Украину, номинально его заменит спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Парадокс в том, что Зеленский пересидел срок своих полномочий, он нелегитимен. Полномочия Верховной рады легитимны лишь частично. Она тоже не переизбиралась, однако по закону во время военного или чрезвычайного положения имеет на это право», — резюмировал политолог.

