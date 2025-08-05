«Отморозки». Украина бунтует против ТЦК и мобилизации. Что ждет Зеленского

Жители Винницы устроили протест против действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые свезли на местный стадион около сотни военнообязанных для дальнейшей мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично осудил действия военкомов и отметил, что произошедшее удалось «по-тихому замять». Жесткие методы ТЦК давно вызывают недовольство украинцев. Может ли Киев пересмотреть политику мобилизации — в материале NEWS.ru.

Что известно о бунте с участием ТЦК в Виннице

Утром 1 августа на винницкий стадион «Локомотив» свезли около сотни местных мужчин. Как объяснили позднее в ТЦК, они были военнообязанными и должны были пройти «медицинский осмотр и другие процедуры». Вскоре об инциденте узнали родственники мобилизованных, которые попытались прорваться на стадион, чтобы их освободить. Прибывшие на место сотрудники украинской полиции применили против протестующих слезоточивый газ, однако участникам акции удалось выбить ворота арены.

В общей сложности у стадиона в тот день собрались 80 человек. По версии полиции, столкновения начались из-за того, что военкомы нашли среди привезенных на «Локомотив» мужчину, разыскиваемого за уклонение от мобилизации. Попытки проникновения посторонних на территорию «временного пункта сбора» в ТЦК назвали незаконными.

На видео в соцсетях было слышно, как протестующие кричали «Ганьба» (позор) в адрес полицейских в ответ на требования разойтись. Кто-то использовал в отношении стражей порядка и более резкие выражения. Правоохранители задержали пять человек по подозрению в причастности к беспорядкам в Виннице. Суд приговорил их к домашнему аресту. Всем задержанным мужчинам от 21 до 33 лет.

Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

4 августа Зеленский впервые прокомментировал случившееся. Он заявил, что в Виннице ему «подпортили картину». «Отморозки тэцэкашные устроили там почти „Панаму“: стадион, задержанные, родственники. Вроде по-тихому замяли, без расстрелов», — сказал он в своих соцсетях.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru обратил внимание на демонстративный характер заявлений Зеленского. Он напомнил, что за три года украинской мобилизации против военкомов не было возбуждено ни одного уголовного дела.

«Он должен осуждать тэцэкашников не на словах. Если он гарант Конституции, то нужно реагировать по закону — давать отмашку на возбуждение уголовных дел за превышение полномочий. Но ТЦК — один из столпов власти Зеленского, поэтому он может только пожурить их ради медийного эффекта», — уверен политик.

Как проходит мобилизация на Украине

Сотрудников украинских ТЦК не раз уличали в чрезмерно жестких методах работы. Так, в июне военкомы задержали военного волонтера из Луцка Максима Музычко. Мать мужчины позже рассказала, что силовики жестоко избили ее сына, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. В июле Музычко скончался в реанимации.

Депутат Верховной рады Виталий Войцеховский сообщал, что в Черкасской области после встречи с сотрудниками военкомата мужчина впал в кому. Также в этом регионе работники ТЦК избили 65-летнего пенсионера.

Украинцы все чаще открыто противостоят представителям центров комплектования. 5 августа в Черкассах сотрудники ТЦК задержали местного жителя для проверки документов. Неожиданно он достал гранату, пригрозив применить ее против военкомов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Олейника, протесты против действий ТЦК проходили не только в Виннице, но и в Закарпатье, и в Полтавской области. «Но эти акции не освещают в прессе. Даже депутаты, которые критично относятся к нынешнему украинскому режиму, обращают на это внимание. СМИ сообщали про демонстрации за восстановление независимости НАБУ, но не про протесты против ТЦК», — заметил эксперт.

По словам экс-нардепа, Киев намеренно «купирует» такие темы. Запад, который своим молчаливым согласием фактически поощряет насильственную мобилизацию на Украине, тоже их игнорирует, добавил Олейник.

К чему приведут бунты против ТЦК на Украине

Протесты против насильственной мобилизации на Украине способны принять стихийный характер, заявил в беседе с NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, у Зеленского могут возникнуть сложности с удержанием власти на фоне массовых волнений.

«То, что там происходит, — такие волнения, народ уже недоволен, — это естественно. Когда армия теряет людей, совершенно неподготовленных ребят, и бросает их в топку боев, понятно, что народ будет возмущаться. И рано или поздно этот процесс примет более организованные формы», — отметил сенатор.

Олейник отмечает, что протесты уже стали системными и более масштабными. По его словам, пока на Украине нет лидера, который мог бы управлять этими процессами, — их отсутствие и позволяет ТЦК без стеснения издеваться над людьми.

«Но рано или поздно такие дела могут привести к бунту, бессмысленному и беспощадному. Такие события, как в Виннице, пройдут где-то еще более жестко, кровь прольется — и все, понесется бунт по всей Украине. Это уже было в ее истории», — резюмировал бывший депутат Рады.

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