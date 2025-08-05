Украинец попытался спастись от мобилизации с помощью гранаты В Черкассах мужчина угрожал сотрудникам ТЦК гранатой при попытке мобилизации

Житель города Черкассы на Украине угрожал сотрудникам территориального центра комплектования (аналог военкомата) боевой гранатой во время попытки мобилизации, сообщил телеканал «Общественное». По его информации, инцидент произошел под мостом на проспекте Химиков.

Предварительно, конфликт возник из-за того, что представители ТЦК пытались проверить у мужчины документы. Переговоры с вооруженным украинцем продолжались по меньшей мере час, после чего его задержали. По некоторым данным, задержанный имел при себе еще и пистолет.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев рассказал, что сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине становятся только по большому блату и за деньги. По его словам, попасть на работу в такой центр можно за несколько десятков тысяч долларов.

До этого стало известно, что на Украине стремительно растет волна возмущения методами работы ТЦК. В соцсетях множатся шокирующие видео, как по всей стране мужчин силой заталкивают в машины для отправки в военкоматы. При этом сотрудники центров комплектования все чаще сталкиваются с яростным сопротивлением местных жителей.