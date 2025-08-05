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05 августа 2025 в 10:33

В подполье назвали стоимость трудоустройства в ТЦК

Координатор сопротивления Лебедев: места в ТЦК продают за $50 тысяч

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине становятся только по большому блату и за деньги, рассказал в беседе с NEWS.ru координатор местных сил сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, попасть на работу в такой центр можно за несколько десятков тысяч долларов.

Примерные расценки за место — до $50 тысяч (почти 4 млн рублей. — NEWS.ru), — отметил он.

При этом такие траты скоро «окупаются», подчеркнул лидер сил сопротивления. Сотрудники ТЦК довольно быстро начинают зарабатывать на уклонистах от мобилизации. Этот бизнес на Украине давно стал выгоднее, чем торговля запрещенными веществами, подчеркнул Лебедев.

Если «бусик» забирает человека и доставляет его в ТЦК, то ему, чтобы уйти до медкомиссии, нужно выложить на стол $2–3 тысячи (160–245 тысяч рублей. — NEWS.ru). Люди начинают звонить родственникам, привлекать все возможности, чтобы выйти. Потому что если ты прошел медицинскую комиссию в ТЦК, то, чтобы выйти, должен уже будешь выложить $15–20 тысяч (1,2–1,6 млн рублей. — NEWS.ru). Отдать машину, квартиру, дом. За день одна разъездная группа ТЦК может взять десятки людей. Когда выходишь из ТЦК — снова становишься объектом «охоты», — пояснил собеседник.

Ранее житель Хмельницкого на Украине нанес ножевые ранения сотруднику ТЦК и полицейскому, чтобы избежать мобилизации. Инцидент произошел после остановки мужчины для вручения повестки.

Украина
ТЦК
мобилизация
коррупция
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Андрей Веселов
А. Веселов
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