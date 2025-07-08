На Украине мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК и полицейского

На Украине мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК и полицейского «Страна.ua»: на Украине мужчина ранил сотрудника ТЦК, спасаясь от мобилизации

Житель города Хмельницкий на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, спасаясь от насильственной мобилизации, сообщает местное издание «Страна.ua». Отмечается, что перед этим его остановили для вручения повестки.

Ранил сотрудника военкомата и полицейского: в Хмельницком попытка мобилизации завершилась кровавым конфликтом. Сегодня днем представители ТЦК остановили мужчину для вручения повестки, — говорится в сообщении.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что бунты среди населения, которые могут произойти из-за мобилизации на Украине, будут жестоко подавлены. Он подчеркнул, что недовольство украинцев растет из-за снижения призывного возраста до 18 лет и планов призывать женщин в армию. Также среди причин он указал участившиеся случаи насилия со стороны сотрудников территориальных центров комплектования Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине, несмотря на действующее военное положение, участились антиправительственные выступления. За последнюю неделю прошли уже две крупные акции протеста. Основными причинами митингов стали рост коррупции и нарушения прав военнослужащих.