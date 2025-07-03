В Госдуме оценили последствия возможного ужесточения мобилизации на Украине

Бунты среди населения, которые могут произойти из-за мобилизации на Украине, будут жестоко подавлены, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что недовольство украинцев растет из-за снижения призывного возраста до 18 лет и планов призывать женщин в армию. Также среди причин он указал на участившиеся случаи насилия со стороны сотрудников территориальных центров комплектования Украины (аналогов российских военкоматов).

На Украине уже говорили, что будут призывать женщин и уменьшат призывной возраст до 18 лет. Это говорит о недостатке личного состава. Собственно, власти страны даже это не скрывают. Многие признают, что не хватает личного состава и будут призывать женщин. Эти женщины уже работают на передовой, в том числе снайперами. Очень многие уже недовольны. Бьют этих людей сотрудники ТЦК. Вполне возможно, волнения будут, но я думаю, что их жестоко подавят, — пояснил Колесник.

Ранее бывший замглавы украинского Генштаба генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что без помощи стран Запада украинские военные не смогут остановить наступление ВС России. По его мнению, Киеву также необходимо начать мобилизацию молодых людей с 18 лет.