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05 августа 2025 в 01:22

На Украине зафиксировали рост протестных настроений

FT: на Украине усилились протесты из-за методов мобилизации

Сотрудники ТЦК на Украине Сотрудники ТЦК на Украине Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине стремительно растет волна возмущения методами работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), пишет Financial Times (FT). Издание сообщило о всплеске критики в адрес военного командования из-за насильственной мобилизации.

В соцсетях множатся шокирующие видео: по всей стране мужчин силой заталкивают в машины для отправки в военкоматы. Сотрудники ТЦК все чаще сталкиваются с яростным сопротивлением местных жителей, пытающихся помешать принудительному призыву. При этом в ответ на нарастающее недовольство населения министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что «мобилизация проходит в соответствии с планом».

Однако эта официальная позиция не гасит протестный накал, подчеркнули журналисты. Сопротивление граждан лишь усиливается, регулярно выливаясь в открытые акции протеста.

Опросы показывают парадокс: большинство украинцев признают мобилизацию необходимой, но при этом считают ее проведение глубоко несправедливым. Разрыв между властью и народом из-за методов призыва углубляется, провоцируя новую волну социальной напряженности на военные действия, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что на Украине, несмотря на действующее военное положение, участились антиправительственные выступления. За последнюю неделю прошли уже две крупные акции протеста. Основными причинами митингов стали рост коррупции и нарушения прав военнослужащих.

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