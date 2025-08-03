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03 августа 2025 в 18:54

Раскрыты детали вооруженного нападения украинцев на военкомов

По набросившимся с битами на сотрудников ТЦК жителям Николаева был открыт огонь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По набросившимся с битами и пистолетами на сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов) жителям Николаева был открыт огонь из травматического пистолета, сказано на сайте ведомства в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В сообщении отмечается, что взбунтовавшиеся граждане повредили транспорт и избили сотрудников. Одному из работников ТЦК потребовалась медицинская помощь.

До этого стало известно, что в Виннице произошли столкновения протестующих против насильственной мобилизации с полицией. Уточнялось, что женщины штурмовали стадион «Локомотив», куда представители ТЦК привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации.

Французский политик Флориан Филиппо обратил внимание, что украинцы вышли на протесты в Виннице не только ради освобождения молодых людей, но и против президента Владимира Зеленского и продолжения конфликта. Он призвал Париж отказаться от дальнейшей поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что на Украине, несмотря на действующее военное положение, участились антиправительственные выступления. За последнюю неделю прошли уже две крупные акции протеста. Основными причинами митингов стали рост коррупции и нарушения прав военнослужащих.

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