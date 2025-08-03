В Совфеде ответили, почему Зеленскому будет тяжело удержать власть Джабаров: у Зеленского могут быть сложности с удержанием власти из-за протестов

Протесты против насильственной мобилизации на Украине могут принять стихийный характер, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского могут возникнуть сложности с удержанием власти на фоне массовых волнений.

То, что там происходит — такие волнения, народ уже недоволен, — это естественно. Когда армия теряет людей, совершенно неподготовленных ребят, и бросает их в топку боев, понятно, что народ будет возмущаться. И рано или поздно этот процесс станет стихийным, он все-таки примет более организованные формы. Так что Зеленскому будет очень тяжело удержать власть при таких настроениях народа, — отметил Джабаров.

При этом он подчеркнул, что Россия в ходе специальной военной операции рассчитывает только на свои силы. По его словам, Вооруженные силы РФ будут и дальше развивать наступление.

Мы же не ждем, что там нам кто-то поможет (население Украины протестами против насильственной мобилизации. — NEWS.ru). Мы занимаемся задачами в рамках специальной военной операции, будем усиливать наше наступление, освобождая территории, занятые неонацистами, — заключил Джабаров.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что в Виннице начались столкновения протестующих против насильственной мобилизации с полицией. В материале сказано, что женщины штурмовали стадион «Локомотив», куда представители ТЦК привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации.