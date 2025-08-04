Армия дезертиров: из ВСУ сбежали 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике

В Верховной раде сообщили, что в ВСУ из-за усталости и плохого командования дезертировали почти 400 тысяч человек. Эксперты усомнились в подлинности этих данных. Сколько на самом деле украинцев сбежало из армии, как случаи массового дезертирства влияют на ВСУ и украинское общество — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Верховной раде о дезертирстве украинских военных

Солдаты ВСУ массово покидают фронт, так как боятся расстрелов со стороны командиров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, военные идут на самовольное оставление части (СОЧ), чтобы не получить пулю в затылок. Скороход добавила, что бойцы ВСУ предельно вымотаны.

«А причины СОЧ, если мы посмотрим, — они, в принципе, не поменялись. Первое и самое основное — это <…> усталость, и уже не только моральная, но и физическая. Более того, им очень часто сложно попасть на лечение и реабилитацию», — пояснила Скороход.

По словам депутата, вторая причина массового дезертирства — плохие отношения между рядовыми и командирами в рядах ВСУ. Украинские офицеры, как подчеркнула Скороход, пренебрежительно относятся к подчиненным, что сильно деморализует рядовой состав и подталкивает бойцов к оставлению позиций и бегству в тыл.

Сколько военных дезертировало из рядов ВСУ на самом деле

Российские аналитики подтверждают слова Скороход. За первые пять месяцев этого года на Украине возбудили более 90 тысяч уголовных дел о бегстве солдат из ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Эпидемия дезертирства превращается в пандемию. Только за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных дел по бегству из ВСУ. Для сравнения: за весь прошлый год было заведено чуть меньше 90 тысяч таких дел. А всего по состоянию на 1 июня 2025 года зарегистрировано 213 722 случая дезертирства», — написал Коц.

Эксперты отмечают, что это только официальные данные. В реальности большое количество дезертиров ВСУ не учитывается. Их число может достигать миллиона.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник рассказал NEWS.ru, что неучет сбежавших из армии — распространенное явление.

«В реестр внесено 213 тысяч случаев дезертирства, но это далеко не все дела. Я говорю об этом как бывший председатель суда: надо оформлять документы, с ними много волокиты. А так пропал и пропал, куда-то делся солдат. Написали, что пропал без вести, и все. Никто не будет выяснять, погиб ли он, попал в плен или подался в бега. Так часто бывает», — пояснил Олейник.

По сообщениям украинских СМИ, в ВСУ широкое распространение получила схема, при которой офицеры в документах продолжают указывать дезертиров в составе части, чтобы присваивать себе их зарплату.

Как случаи массового дезертирства влияют на ВСУ

По словам Олейника, из-за случаев массового дезертирства боевой состав ВСУ катастрофически уменьшается.

«Кроме Скороход, есть и другой источник, тоже депутат, но находящийся в тюрьме, — Александр Дубинский. По его расчетам, ежемесячно в ВСУ мобилизуют около 30 тысяч человек, из них 20 тысяч подаются в бега каждый месяц. Оставшиеся 10 тысяч расходятся на потери. Дубинский говорит, что численность ВСУ не то что не поддерживается, а уходит в минус, причем быстро», — пояснил эксперт.

Олейник подчеркнул, что дезертирство распространено на всех уровнях прохождения службы в украинской армии.

Фото: Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Есть устойчивая динамика, что люди бегут со службы. Они пытаются это сделать на этапах мобилизации, уходят с учебных полигонов, из тех частей, куда попадают служить, и, наконец, прямо с фронта. У людей нет мотивации воевать за Зеленского», — сказал эксперт.

Такая ситуация сказывается на положении дел на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Официальные цифры отличаются от реальных, ведь часть дезертиров записывают в без вести пропавших. Но все равно порядок чисел ясен — это целая армия, которой не хватает врагу, особенно на Донецком направлении. Резервы, которые ВСУ сейчас могут наскрести, когда готовят контрудар, — это уже далеко не то, что они собрали в августе прошлого года, когда вторглись на Курскую землю», — сказал Дандыкин.

Украина пытается справиться с дефицитом военных в рядах ВСУ с помощью иностранных наемников, пишет британское издание The Sunday Times. По данным газеты, Киеву приходится идти на исключительные меры из-за растущего числа дезертиров.

«Уклонение от призыва стало обычным делом. Согласно статистике ЕС, сотни тысяч мужчин боеспособного возраста бежали в Европу. Украина надеется решить хотя бы часть кадровых проблем за счет притока иностранных бойцов», — отмечает The Sunday Times.

Как массовые случаи дезертирства влияют на украинское общество

По словам Олейника, украинские власти ничего не могут поделать с дезертирами. «Я посмотрел, какие последствия. Их никто не разыскивает! Всего 3% пришли — или их привели — обратно в свои части. Они подпали под амнистию, потому что в случае возвращения в часть их амнистируют. На Украине поняли, что всех не пересажают в тюрьмы. Пока человек находится под следствием или в тюрьме, его никто не трогает — ни территориальные центры комплектования, никто. Тюрем не хватает, а уклонисты ходят на свободе и рассказывают, почему дезертировали», — сказал Олейник.

По его словам, это дает четкий сигнал населению и отрицательно влияет на общее моральное состояние общества.

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