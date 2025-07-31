Медведев напугал Трампа «мертвой рукой». Какое чудо-оружие РФ уничтожит США

Отвечая в Telegram-канале на претензии президента США Дональда Трампа, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал американскому лидеру помнить об опасности «мертвой руки» — системы гарантированного ответного ядерного удара «Периметр». Что это за система и как она действует — в материале NEWS.ru.

Что сказал Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что Трампу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома, включая кадры из сериала «Ходячие мертвецы», где его сравнивают с зомби, высмеивая агрессивное поведение Трампа.

«Пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна не существующая в природе „мертвая рука„», — отметил Медведев.

Под «мертвой рукой» замглавы СБ, очевидно, имел в виду советскую автоматическую систему ядерного ответного удара «Периметр». На Западе она известна как Dead Hand.

Ранее Медведев заявил, что политика Трампа направлена на дестабилизацию Европейского союза. По его словам, американский лидер активно продавливает экономические интересы США. В ответ на слова зампреда Совбеза РФ Трамп заявил в соцсети, что Медведеву стоит следить за своими словами, так как он заходит на очень опасную территорию.

В разгар этого заочного спора агентству Reuters пришлось объяснять читателям, что такое «Мертвая рука» и почему ее стоит бояться.

Пункт управления системой «Периметр» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что такое «Мертвая рука» (система «Периметр»)

Российская система «Периметр» представляет собой комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Система была создана в Советском Союзе в самый разгар холодной войны. Она обеспечивает гарантированное нанесение ответного ядерного удара даже в том случае, если командные пункты и линии связи РВСН полностью уничтожены или блокируются противником.

В западных СМИ неоднократно высказывались сомнения в существовании такой системы или в ее надежности. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сказал NEWS.ru, что Запад боится такого оружия.

«Эта система была неоднократно испытана во время тренировок, и она ни разу не дала сбоя. У нас она официально называется „Периметр“. У них — „Мертвая рука“. В Японии ее окрестили, например, „Рука из гроба“. Некоторые называют системой Судного дня, то есть последнего дня в жизни. И я могу еще раз подтвердить: эта система есть, и у нас нет к ней никаких претензий», — сказал Баранец.

Заведующий военно-аналитическим центром Дипломатической академии МИД РФ военный эксперт Вадим Козюлин в разговоре с NEWS.ru подтвердил слова предыдущего собеседника.

«На Западе часто высказывают волнения, не сработает ли случайно эта система. Но там сплошная автоматика. Принцип такой: если система видит, что ответов от военно-политического руководства нет, метро не работает, заводы не работают, газеты не выходят, в интернете тишина и так далее, — тогда дается команда на автоматический запуск оставшихся ядерных ракет», — пояснил Козюлин.

Система «Периметр» («Мертвая рука») в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как работает «Мертвая рука»

По словам Баранца, система срабатывает, если в живых уже не будет никого из политического и военного руководства страны.

«Если ядерные чемоданчики уже не будут доступны, все будут мертвы, вот тогда включается „Периметр“. И тогда уже будет конец Соединенным Штатам. Тогда из недр глубоких, недоступных самым мощным атомным бомбам США, вылетит наша командная ракета. Никто не знает, где она. Она раздаст команды всем нашим стратегическим ядерным силам: старт всем уцелевшим ракетам. А там у каждой ракеты есть полетное задание: Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Норфолк и так далее», — пояснил Баранец.

Может ли НАТО нейтрализовать «Мертвую руку»

По мнению Козюлина, у Запада нет шансов отключить «Периметр». «У НАТО нет способов нейтрализовать систему, и она тем самым абсолютно защищена. А как ее уничтожить? Есть запрятанные глубоко под землей и изолированные от внешних контактов датчики, которые в случае чего покажут, что в стране произошла катастрофа. За Уралом также находится радиопрозрачная гора, где есть дублирующая система, которая в нужный час будет готова запустить ракету. Ракета будет летать вокруг планеты, подавать сигнал всем оставшимся целыми ядерным установкам, что нужно запускаться по назначенным целям», — сказал эксперт.

Какую роль играет «Периметр» сейчас

Козюлин пояснил, что «Периметр» — серьезный сдерживающий фактор от развязывания мировой войны. «Она такой и задумывалась. Такая система — единственная в мире, другой такой нет. Несколько лет назад в США началась дискуссия о разработке аналога с применением искусственного интеллекта, но дальше разговоров дело не пошло. Благодаря „Периметру“ россияне застрахованы от обезоруживающего ядерного удара. Такая концепция существовала в США: неожиданно ударить ядерным оружием и обезглавить руководство в Москве, избежав ответного удара. Этого не позволит сделать „Периметр“, разработанный еще во времена СССР и действующий до сих пор», — заключил эксперт.

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