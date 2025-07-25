Вот и запахло Майданом: Зеленский пошел на попятную, чего он испугался

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал спорный законопроект о реформе антикоррупционных органов страны после волны общественных протестов. Не только украинцы были возмущены инициативой главы государства, но и западные покровители Киева. Кого больше испугался Зеленский, кто на него надавил и что теперь будет с расследованиями коррупции в высших эшелонах украинской власти — в материале NEWS.ru.

Что известно о реформе антикоррупционных органов на Украине

Зеленский отозвал спорный законопроект о реформе антикоррупционных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), после ряда протестных акций. В Telegram-канале глава государства заявил, что внес на рассмотрение новый документ, который полностью отменяет положения предыдущего.

Первоначальный законопроект существенно ограничивал независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передавая генеральному прокурору широкие контрольные полномочия. Он получал доступ ко всем материалам расследований НАБУ, мог давать обязательные указания следователям и перераспределять уголовные дела между органами.

После отзыва законопроекта генпрокурор и его замы не смогут вмешиваться в работу детективов НАБУ и прокуроров САП. Сотрудники САП подчиняются исключительно руководителю ведомства и его заместителям.

Кого испугался Зеленский

Жители Киева устроили протест против Зеленского и главы его офиса Ермака. Митингующие развернули плакаты с надписями в адрес главы государства и его помощника: «Убийцы демократии — предатели Украины», «Диктаторы». Митинги из-за гонений Зеленского на НАБУ и САП проходили в 12 городах Украины. Помимо Киева, масштабные протесты охватили Чернигов.

Экс-депутат Верховной рады политолог Олег Царев предположил в разговоре с NEWS.ru, что народное возмущение было лишь фоном, подкрепляющим давление Запада, причем не из США, а из Европы.

Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

«На Зеленского действительно надавили в большей степени европейцы, чем американцы. Трамповские республиканцы не собираются вмешиваться во внутреннюю политику Украины, и они дистанцируются от этого. А НАБУ — это инструмент от демократов и от Сороса, поэтому выступать в их защиту Вашингтон не собирается. А вот европейцы как раз как представители общего лагеря демократов-глобалистов — да, они стремятся контролировать происходящее на Украине. Потому что именно они вкладывали и вкладывают в пост-майданную Украину свои деньги», — пояснил Царев.

По его словам, митинги на самом деле были не слишком масштабными, и, как предположил собеседник, за их организацией стояли все те же европейские институты глобалистов. «Протесты были не всенародные, на них выходили исключительно сотрудники неправительственных организаций, грантоеды, „соросята“ и члены их семей», — сказал Царев.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с NEWS.ru поддержал мнение экс-депутата Рады.

«Сам механизм уличных протестов был весьма показателен — от студентов с самодельными плакатами до появившихся внезапно людей в форме с распечатанными обвинениями в адрес лично Зеленского. Это не могло быть спонтанными действиями возмущенных масс. Любопытно, что на Украине достаточно причин, чтобы протестовать против действующей власти — от глубочайшего кризиса до беспредела ТЦК, — но протестующих так сильно возмутило именно переподчинение антикоррупционных структур, которые никакого отношения к их жизни не имеют. Дело в том, что за протестами тоже стоят западные структуры, которые сами решают, когда и по какому поводу выводить людей на улицы под предлогом борьбы за демократию», — рассудил Белик.

Что и зачем изменил в законе Зеленский

По мнению Царева, Зеленский разыграл такой гамбит из-за того, что ситуация с расследованиями коррупции стала опасной лично для него.

«Все это делается для того, чтобы снять ту угрозу, которая сейчас буквально нависла над окружением Зеленского, — а там целый пакет уголовных дел. Причем опасных, поскольку люди, которые по этим делам будут давать показания, — они их будут давать на Ермака и на Зеленского. Ситуация стала опасна лично для этих двух персонажей», — пояснил Царев.

По его мнению, киевский лидер смог себя обезопасить на какое-то время.

«Зеленский сейчас оставил себе пару лазеек. Да, официально он возвращает полномочия НАБУ и САП, но при этом есть два пункта. Во-первых, все следователи будут проходить переаттестацию. В течение полугода могут начать переаттестацию любого следователя, и этот следователь не пройдет переаттестацию, если не договорится со службой безопасности. Это мощнейший рычаг давления, и они могут выхватывать следователей из дел и прямо парализовать их работу. Ну и во-вторых, чтоб следователь не сбежал, а потом не давал показания из-за границы, что на него оказывали давление, Зеленский закрыл им всем выезд за границу», — заключил Царев.

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