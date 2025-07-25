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25 июля 2025 в 16:53

Зеленского предупредили о разрушительных последствиях протестов

Specator: ущерб имиджу Зеленского от протестов необратим

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Урон для имиджа президента Владимира Зеленского на Западе и Украине после акций в поддержку Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) может оказаться непоправимым, написала в статье для The Spectator обозреватель Светлана Моренец. Автор считает, что из-за излишней самоуверенности украинский лидер перегнул палку, не ожидая острую реакцию со стороны населения.

Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался – и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине и за рубежом теперь, возможно, необратим, – говорится в публикации.

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. По данным украинского издания «Общественное», митинги проходят в 12 городах Украины.

Позже Зеленский заявил, что отозвал спорный законопроект о реформе антикоррупционных органов. Он отметил, что внес на рассмотрение новый документ, который полностью отменяет положения предыдущего закона. Первоначальный документ существенно ограничивал независимость НАБУ и САП, передавая генеральному прокурору широкие контрольные полномочия. В новой редакции четко прописаны гарантии независимости антикоррупционных структур.

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Владимир Зеленский
Украина
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