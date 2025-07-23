Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 06:22

Зеленский подписал закон о новых ограничениях на Украине

Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.

Законопроект № 12414, ограничивающий независимость антикоррупционных органов на Украине, обозначен на сайте Верховной рады как «возвращенный с подписью президента», — сообщается в официальных данных.

Принятие закона вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму». Критики закона, включая депутатов оппозиции, считают, что он фактически ликвидирует ключевые достижения постмайданных реформ, подрывая доверие международных партнеров.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах, подозревая их в госизмене и коррупции. В бюро заявили, что обыски прошли без судебного постановления. Одним из задержанных стал руководитель межрегионального управления НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Украина
Владимир Зеленский
законы
набу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волнения Трампа по поводу доллара назвали обоснованными
Япония может остаться без премьер-министра
Пленный раскрыл, как Киев прокладывает путь для «нормальных» войск
Депутат ответил на призыв Стерлигова заранее покупать гробы
«Солнцепек» сжег систему полевых укреплений ВСУ
Турэксперт раскрыла, в какой стране нельзя покупать поддельные вещи
Названы четыре причины внезапного учащенного сердцебиения ночью
Зеленский подписал закон о новых ограничениях на Украине
Названы опасные для здоровья компоненты косметики
Россиян предупредили об опасности замены психологов нейросетями
Музыкальные легенды отреагировали на смерть Оззи Осборна
Новый проект о бездомных животных внесли на рассмотрение в Госдуму
Общественники призвали облегчить детям бойцов СВО сдачу ЕГЭ
Россиян предупредили о необходимости регулярно менять фильтры для воды
Минпросвещения выявило, сколько часов в неделю должны учиться школьники
«Будет иметь последствия»: Россия сожалеет об одном решении США
Турция подешевела на 30%: стоит ли брать путевку прямо сейчас
Стало известно, кто проигнорировал похороны режиссера Юрия Кары
Врач раскрыла идеальную продолжительность чистки зубов
МРОТ может вырасти до 50 тысяч рублей со следующего года
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.