Зеленский подписал закон о новых ограничениях на Украине Зеленский подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.

Законопроект № 12414, ограничивающий независимость антикоррупционных органов на Украине, обозначен на сайте Верховной рады как «возвращенный с подписью президента», — сообщается в официальных данных.

Принятие закона вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму». Критики закона, включая депутатов оппозиции, считают, что он фактически ликвидирует ключевые достижения постмайданных реформ, подрывая доверие международных партнеров.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах, подозревая их в госизмене и коррупции. В бюро заявили, что обыски прошли без судебного постановления. Одним из задержанных стал руководитель межрегионального управления НАБУ Руслан Магамедрасулов.