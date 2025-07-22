Известный политик пришел на киевский протест против ликвидации НАБУ и САП

Известный политик пришел на киевский протест против ликвидации НАБУ и САП Мэр Киева Кличко присоединился к протесту против притеснения НАБУ и САП

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в акции протеста, прошедшей в столице, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Митинг состоялся против закона, ограничивающего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП, — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Мэр неоднократно критиковал администрацию президента Украины Владимира Зеленского за централизацию власти и давление на оппозицию. При этом в 2013 году Кличко был одним из лидеров Евромайдана, приведшего к смене власти в стране.

Ранее сообщалось, что протесты спровоцировали действия СБУ, которая провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах, подозревая их в госизмене и коррупции. В бюро заявили, что обыски прошли без судебного постановления. Одним из задержанных стал руководитель межрегионального управления НАБУ Руслан Магамедрасулов.

До этого представители НАБУ и САП заявили, что власти пытаются ликвидировать их как независимые структуры. Ведомства призвали депутатов Верховной рады не голосовать по соответствующему законопроекту.