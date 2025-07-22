Антикоррупционные организации Украины призвали Раду «восстать» против Киева

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявили, что власти пытаются ликвидировать их как независимые структуры, сказано в совместном заявлении в Telegram-канале НАБУ. Ведомства призвали депутатов Верховной рады не голосовать по соответствующему законопроекту.

Парламент готовится ко второму чтению законопроекта № 12414, в который в последний момент внесены правки, фактически уничтожающие независимость САП и подчиняющие деятельность НАБУ и САП генеральному прокурору. <…> Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена, — сказано в сообщении.

Согласно законопроекту, генпрокурору будут доступны все дела НАБУ, а он может предоставить доступ любому другому прокурору. Кроме того, генпрокуратура наделяется правом передавать дела другим органам или закрывать расследование по требованию стороны защиты.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион писал, что коррупция на Украине может стать препятствием для поставок вооружений из Европы, а то и вовсе привести к их прекращению. Так он отреагировал на обыски украинской службы безопасности в Национальном антикоррупционном бюро республики, которые прошли в понедельник, 21 июля.

До этого находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский указал, что СБУ во время обысков изъяла материалы следственных действий в отношении ближайшего окружения президента Украины. Изъятию подверглись документы о спецоперациях, данные слежек, стенограммы и весь массив оперативной информации, которая могла стать основой для будущих уголовных дел.