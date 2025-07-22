Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 14:50

Антикоррупционные организации Украины призвали Раду «восстать» против Киева

НАБУ: антикоррупционная инфраструктура Украины может быть разрушена Киевом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявили, что власти пытаются ликвидировать их как независимые структуры, сказано в совместном заявлении в Telegram-канале НАБУ. Ведомства призвали депутатов Верховной рады не голосовать по соответствующему законопроекту.

Парламент готовится ко второму чтению законопроекта № 12414, в который в последний момент внесены правки, фактически уничтожающие независимость САП и подчиняющие деятельность НАБУ и САП генеральному прокурору. <…> Антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена, — сказано в сообщении.

Согласно законопроекту, генпрокурору будут доступны все дела НАБУ, а он может предоставить доступ любому другому прокурору. Кроме того, генпрокуратура наделяется правом передавать дела другим органам или закрывать расследование по требованию стороны защиты.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион писал, что коррупция на Украине может стать препятствием для поставок вооружений из Европы, а то и вовсе привести к их прекращению. Так он отреагировал на обыски украинской службы безопасности в Национальном антикоррупционном бюро республики, которые прошли в понедельник, 21 июля.

До этого находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский указал, что СБУ во время обысков изъяла материалы следственных действий в отношении ближайшего окружения президента Украины. Изъятию подверглись документы о спецоперациях, данные слежек, стенограммы и весь массив оперативной информации, которая могла стать основой для будущих уголовных дел.

Украина
коррупция
Верховная Рада
набу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества
В Госдуме предложили предоставлять пенсионерам дополнительный отпуск
В Кремле раскрыли, будут ли в России запрещать иностранные мессенджеры
Военкор раскрыл нюанс попыток прорыва ВСУ под Курском
Восьмилетний мальчик полгода проходил с пластиковым колпачком в легких
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в России на 12%
Инфляции для бедных в России предрекли рост
Госдума приняла закон об использовании VPN
Вот почему все помешались на смузи с бананом! 10 рецептов на каждый день
Ну медятина: заготовка баклажанов на зиму — готовится очень просто
Погода в Москве в среду, 23 июля: ждать ли сильный дождь и мощную грозу
Грузия выделила участок земли для Азербайджана
Открытый гроб, слезы жены, особенность могилы: как прошли похороны Кары
«Очень надеюсь»: Лавров о разумном подходе Трампа и реакции Евросоюза
Экс-депутат Рады оценил, ждет ли отставка высылавшего деньги в РФ Сырского
Стало известно, где в России обитают смертельно опасные акулы
В швейцарских Альпах нашли туристов в нацистской форме
Мужчина попытался изнасиловать 12-летнюю девочку и ее двухлетнюю сестру
Скончался тяжело болевший депутат Госдумы
Теперь покупаем только спелую и сладкую: как правильно выбрать дыню?
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.