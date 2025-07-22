Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 11:27

«Нехороший знак»: Киев резко осудили за обыски в НАБУ

Bloomberg: коррупция на Украине может помешать поставкам вооружений из Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Коррупция на Украине может стать препятствием для поставок вооружений из Европы, а то и вовсе привести к их прекращению, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. Так он отреагировал на обыски украинской службы безопасности в Национальном антикоррупционном бюро республики (НАБУ), которые прошли в понедельник, 21 июля.

Это всегда нехороший знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, проводят рейды против агентств и активистов, призывающих их к ответу. Это то, что страна не может позволить себе, когда она просит налогоплательщиков по всей Европе вливать дополнительные десятки миллиардов евро в ее оборону, — написал Чемпион.

Автор отметил, что антикоррупционные институты существуют на Украине, однако они могут стать жертвой политического вмешательства. При этом один из ключевых сторонников таких институтов, США, больше не заинтересован в них, добавил журналист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не передал Киеву обещанную военную помощь. По его словам, несмотря на готовность 10 стран ЕС воспользоваться специальным кредитным фондом в €150 млрд, Киев до сих пор не получил эти средства.

Прежде находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский указал, что СБУ во время обысков изъяла материалы следственных действий в отношении ближайшего окружения президента Украины. Изъятию подверглись документы о спецоперациях, данные слежек, стенограммы и весь массив оперативной информации, которая могла стать основой для будущих уголовных дел.

Украина
Европа
коррупция
вооружения
военная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали совет, как качественно высыпаться
Политтехнолог предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта
Почему не работает YouTube 22 июля: замедление, отключение, штрафы за VPN
Лазарев отправит дочь на обучение в гимназию за 2 млн рублей
Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства
В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»
Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией
ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в российском регионе
Стало известно, кто заменит Подносову на посту главы Верховного суда
Военэксперт объяснил, почему Украина обстреливает своих граждан
Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске
Работникам дали советы, как проверить руководителя на адекватность
«Внесла большой вклад»: Матвиенко об ушедшей из жизни Подносовой
Двух солдат ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
Mash сообщил о задержании вице-губернатора Брянской области
Умершего россиянина собирались погрести в неподобающем виде
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 22 июля, что с евро и юанем
Покровск, Варачино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 июля
В Госдуме назвали госизменой хищения на строительстве оборонных сооружений
В Госдуме потребовали увеличить зарплаты и соцвыплаты бюджетников
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.