«Нехороший знак»: Киев резко осудили за обыски в НАБУ Bloomberg: коррупция на Украине может помешать поставкам вооружений из Европы

Коррупция на Украине может стать препятствием для поставок вооружений из Европы, а то и вовсе привести к их прекращению, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. Так он отреагировал на обыски украинской службы безопасности в Национальном антикоррупционном бюро республики (НАБУ), которые прошли в понедельник, 21 июля.

Это всегда нехороший знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, проводят рейды против агентств и активистов, призывающих их к ответу. Это то, что страна не может позволить себе, когда она просит налогоплательщиков по всей Европе вливать дополнительные десятки миллиардов евро в ее оборону, — написал Чемпион.

Автор отметил, что антикоррупционные институты существуют на Украине, однако они могут стать жертвой политического вмешательства. При этом один из ключевых сторонников таких институтов, США, больше не заинтересован в них, добавил журналист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не передал Киеву обещанную военную помощь. По его словам, несмотря на готовность 10 стран ЕС воспользоваться специальным кредитным фондом в €150 млрд, Киев до сих пор не получил эти средства.

Прежде находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский указал, что СБУ во время обысков изъяла материалы следственных действий в отношении ближайшего окружения президента Украины. Изъятию подверглись документы о спецоперациях, данные слежек, стенограммы и весь массив оперативной информации, которая могла стать основой для будущих уголовных дел.