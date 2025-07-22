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22 июля 2025 в 01:48

«Зачистила все»: СБУ изъяла материалы о следствии вокруг команды Зеленского

СБУ изъяла материалы о негласном следствии в отношении соратников Зеленского

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба безопасности Украины провела масштабные обыски в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В ходе них были изъяты материалы следственных действий в отношении ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, заявил находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

СБУ получила полный доступ и изъяла материалы, касающиеся негласных следственных действий, которые НАБУ и САП вели в отношении ближайшего окружения Зеленского. Речь идет не просто о технической проверке. По сути, СБУ зачистила все, — сообщил Дубинский.

По данным депутата, изъятию подверглись документы о спецоперациях, данные слежек, стенограммы и весь массив оперативной информации, которая могла стать основой для будущих уголовных дел. Обыски прошли в отсутствие главы НАБУ, находящегося в командировке в Лондоне, где он, по информации источников Дубинского, консультируется по вопросам защиты от давления украинских властей.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в госизмене и злоупотреблении положением депутату Рады от запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко. Перед этим у детективов Национального антикоррупционного бюро прошли масштабные обыски.

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