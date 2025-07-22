Евросоюз не передал Киеву обещанную военную помощь, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», несмотря на готовность десяти стран ЕС воспользоваться специальным кредитным фондом в €150 млрд, Киев до сих пор не получил эти средства.

ЕС открыл возможность получить €150 млрд. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам, — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что эта ситуация вызывает вопросы как к ЕС, так и к НАТО. Его слова прозвучали на фоне недавнего заявления еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который сообщил Bloomberg, что ЕС не может напрямую финансировать закупки американского оружия для Украины из общего бюджета. Вместо этого Еврокомиссия рассматривает вариант использования общеевропейского кредитного фонда для совместных военных закупок, что позволит странам-членам выделить собственные средства на помощь Киеву.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз тратит несметные деньги на продолжение войны. По словам представителя Кремля, на фоне подобного граничащего с неадекватностью эмоционального состояния на европейской арене очень сложно что-то прогнозировать. Кремль надеется, что у европейцев дают о себе знать остатки разума в плане непоставки некоторых вооружений Киеву, добавил Песков.