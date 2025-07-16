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16 июля 2025 в 15:41

На Западе объяснили, как Евросоюз планирует оплатить оружие для ВСУ

Bloomberg: Евросоюз не сможет оплатить ВСУ оружие США из своего бюджета

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Нормы ЕС не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета на закупки американского оружия для ВСУ, поэтому европейские страны будут вынуждены задействовать средства из своих национальных бюджетов, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. По его словам, которые приводит Bloomberg, речь идет и о деньгах, полученных от Европейского союза.

Еврокомиссия может подтолкнуть страны ЕС использовать средства из общеевропейского займа в размере €150 млрд на общие военные закупки, потенциально высвобождая таким образом собственные деньги на оплату военных поставок Украине, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз тратит несметные деньги на продолжение войны. По словам представителя Кремля, на фоне подобного граничащего с неадекватностью эмоционального состояния на европейской арене очень сложно что-то прогнозировать. Кремль надеется, что у европейцев дают о себе знать остатки разума в плане непоставки некоторых вооружений Киеву, добавил Песков.

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