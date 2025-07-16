Песков раскрыл, на что Европа тратит несметные деньги Песков заявил, что Европа тратит несметные деньги на продолжение войны

Европейский союз тратит несметные деньги на продолжение войны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль надеется, что у европейцев дают о себе знать остатки разума в плане непоставки некоторых вооружений Киеву.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила помощь Украине с едой умирающему, которую купил Евросоюз. Так она ответила на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о поставках оружия США Киеву. Каллас усомнилась, что поставщиком оружия действительно будут США.