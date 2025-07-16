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16 июля 2025 в 11:25

Песков раскрыл, на что Европа тратит несметные деньги

Песков заявил, что Европа тратит несметные деньги на продолжение войны

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз тратит несметные деньги на продолжение войны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль надеется, что у европейцев дают о себе знать остатки разума в плане непоставки некоторых вооружений Киеву.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила помощь Украине с едой умирающему, которую купил Евросоюз. Так она ответила на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о поставках оружия США Киеву. Каллас усомнилась, что поставщиком оружия действительно будут США.

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