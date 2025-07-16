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16 июля 2025 в 09:40

Захарова ответила Каллас на слова о поставках оружия Киеву за счет ЕС

Захарова сравнила помощь Украине с едой умирающему за счет Европы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила помощь Украине с едой умирающему, которую купил Евросоюз. Так в своем Telegram-канале она ответила на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о поставках оружия Киеву.

Каллас усомнилась, что поставщиком оружия действительно будут США. Евродипломат подчеркнула, что вооружение будут закупать за счет Европы, напомнила представитель МИД России.

Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно? — задалась вопросом Захарова.

Ранее Каллас поддержала жесткий ультиматум президента США Дональда Трампа по Украине, но поразилась отведенному сроку. Американский лидер пригрозил ввести пошлины в размере 100% против России и санкции против покупателей ее нефти, если за 50 дней конфликт не урегулируют. В ЕС позитивно оценивают готовность Трампа усилить давление на Россию, однако считают почти двухмесячный срок для переговоров неприемлемо долгим на фоне продолжающихся боевых действий.

Мария Захарова
МИД РФ
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Украина
Евросоюз
Кая Каллас
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