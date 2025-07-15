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15 июля 2025 в 02:07

Каллас раскритиковала ультиматум Трампа в адрес России

Каллас: жесткая позиция Трампа приветствуется, но срок в 50 дней слишком долгий

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе трансляции на сайте Еврокомиссии поддержала жесткий ультиматум президента США Дональда Трампа по Украине, но поразилась отведенному сроку. Он пригрозил ввести пошлины в размере 100% против России и санкции против покупателей ее нефти, если за 50 дней конфликт не урегулируют.

Каллас прокомментировала эти планы, признавая их сильную сторону, но выразив обеспокоенность длительностью периода. В ЕС позитивно оценивают готовность Трампа усилить давление на Россию, однако считают почти двухмесячный срок для переговоров неприемлемо долгим на фоне продолжающихся боевых действий.

С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени, — сказала Каллас.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге уклончиво прокомментировал угрозы президента США ввести новые санкции против Москвы. Глава организации подчеркнул первостепенную важность шагов к прекращению огня на Украине. Однако он особо отметил: подобные меры должны строго соответствовать нормам международного права.

Кая Каллас
Дональд Трамп
Россия
санкции
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