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14 июля 2025 в 22:30

В ООН уклончиво высказались о новых антироссийских санкциях Трампа

Гутерриш: важны любые решения для перемирия на Украине при условии их законности

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге уклончиво прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Москвы. Глава организации подчеркнул первостепенную важность шагов к прекращению огня на Украине.

Глава всемирной организации не стал акцентировать внимание на санкционном давлении. Однако он особо отметил: подобные меры должны строго соответствовать нормам международного права. Их цель — создать условия для поиска долгосрочного политического решения кризиса.

Необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению. Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом, — подчеркнул Гутерриш.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

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