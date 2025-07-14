В ООН уклончиво высказались о новых антироссийских санкциях Трампа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге уклончиво прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Москвы. Глава организации подчеркнул первостепенную важность шагов к прекращению огня на Украине.
Глава всемирной организации не стал акцентировать внимание на санкционном давлении. Однако он особо отметил: подобные меры должны строго соответствовать нормам международного права. Их цель — создать условия для поиска долгосрочного политического решения кризиса.
Необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению. Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом, — подчеркнул Гутерриш.
Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.