В ООН уклончиво высказались о новых антироссийских санкциях Трампа Гутерриш: важны любые решения для перемирия на Украине при условии их законности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге уклончиво прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Москвы. Глава организации подчеркнул первостепенную важность шагов к прекращению огня на Украине.

Глава всемирной организации не стал акцентировать внимание на санкционном давлении. Однако он особо отметил: подобные меры должны строго соответствовать нормам международного права. Их цель — создать условия для поиска долгосрочного политического решения кризиса.

Необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению. Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом, — подчеркнул Гутерриш.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.