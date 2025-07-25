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25 июля 2025 в 08:55

Зеленский пошел на попятную в одном вопросе после массовых протестов

Зеленский отказался от реформы НАБУ после массовых протестов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал спорный законопроект о реформе антикоррупционных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), после волны общественных протестов. В своем Telegram-канале он заявил, что внес на рассмотрение новый документ, который полностью отменяет положения предыдущего закона.

Первоначальный документ существенно ограничивал независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передавая генеральному прокурору широкие контрольные полномочия. Согласно ему, генпрокурор получал доступ ко всем материалам расследований НАБУ, мог давать обязательные указания следователям и перераспределять уголовные дела между следственными органами. В новой редакции четко прописаны гарантии независимости антикоррупционных структур.

Генпрокурору и его заместителям теперь запрещено вмешиваться в работу детективов НАБУ и прокуроров САП. Установлено, что сотрудники САП подчиняются исключительно своему непосредственному руководству — руководителю ведомства и его заместителям.

Ранее британские СМИ оценили решение Владимира Зеленского подчинить антикоррупционные органы Генпрокуратуре как серьезный стратегический просчет. В публикации подчеркивается, что поспешное принятие этих изменений может негативно сказаться на международной поддержке Украины.

Владимир Зеленский
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