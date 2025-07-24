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24 июля 2025 в 11:29

В Европе упрекнули Зеленского в «неприличной поспешности» с законом о НАБУ

The Economist: Зеленский слишком поспешно подписал закон о НАБУ и САП

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Решение президента Украины Владимира Зеленского принять закон о подчинении антикоррупционных ведомств Генпрокуратуре стало его стратегической ошибкой, пишет британское издание The Economist. По мнению авторов, «неприлично поспешное» подписание нормы ставит под угрозу международную поддержку Украины.

Во вторник, 22 июля, Верховная рада приняла закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины автономии, а Зеленский подписал его сразу после одобрения. После принятия закона в Киеве и других городах прошли массовые протесты.

Оправдания Зеленского, что изменения должны помочь в «борьбе с российским влиянием», издание называет бездоказательными. Европейские страны, включая Германию и Францию, уже выразили обеспокоенность этим законом. При этом авторы подчеркивают, что Запад отчасти виноват в ситуации, так как долгое время игнорировал антидемократические шаги украинских властей, включая преследование оппозиции.

До этого немецкие журналисты заявили, что действия украинского лидера в отношении НАБУ и САП стали причиной волны негодования среди западных политиков. Депутат от Свободной демократической партии Мориц Кернер отметил, что после этого для Киева нет места в составе Евросоюза.

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Владимир Зеленский
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