«Нет места в ЕС»: в Европе ополчились на Зеленского из-за нового закона

«Нет места в ЕС»: в Европе ополчились на Зеленского из-за нового закона Spiegel: Зеленский разозлил Европарламент законом о НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал волну критики депутатов Европарламента в свой адрес, лишив Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Как считает депутат от Свободной демократической партии Мориц Кернер, после этого Украине нет места в Европейском союзе.

Без независимых антикоррупционных ведомств Украине нет места в ЕС. Зеленскому необходимо срочно отменить этот закон. Тот, кто хочет вступить в ЕС, не должен бояться независимых расследований, — убежден политик.

По мнению депутата Европарламента Даниэля Фройнда, этим решением Зеленский поставил под угрозу не только вступление Украины в ЕС, но и ее финансирование. Он назвал это вопиющим нарушением доверия.

ЕС не может продолжать переводить деньги, если страна развивается в неправильном направлении, — добавил Фройнд.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что решение Зеленского по НАБУ и САП может поставить под угрозу военную помощь Запада.