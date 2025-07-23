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23 июля 2025 в 17:52

«Нет места в ЕС»: в Европе ополчились на Зеленского из-за нового закона

Spiegel: Зеленский разозлил Европарламент законом о НАБУ и САП

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал волну критики депутатов Европарламента в свой адрес, лишив Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Как считает депутат от Свободной демократической партии Мориц Кернер, после этого Украине нет места в Европейском союзе.

Без независимых антикоррупционных ведомств Украине нет места в ЕС. Зеленскому необходимо срочно отменить этот закон. Тот, кто хочет вступить в ЕС, не должен бояться независимых расследований, — убежден политик.

По мнению депутата Европарламента Даниэля Фройнда, этим решением Зеленский поставил под угрозу не только вступление Украины в ЕС, но и ее финансирование. Он назвал это вопиющим нарушением доверия.

ЕС не может продолжать переводить деньги, если страна развивается в неправильном направлении, — добавил Фройнд.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что решение Зеленского по НАБУ и САП может поставить под угрозу военную помощь Запада.

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