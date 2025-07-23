На Западе предупредили Зеленского о последствиях решения по НАБУ

На Западе предупредили Зеленского о последствиях решения по НАБУ WP: решение Киева по НАБУ может угрожать поставкам оружия с Запада

Ликвидация независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может поставить под угрозу военную помощь от стран Запада, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Собеседники издания отметили, что западные страны могут усомниться в необходимости наращивания поддержки Украины, а шансы Киева на вступление в Евросоюз будут подорваны.

Такие действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками, — сказал один из дипломатов.

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Это вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что ограничение полномочий НАБУ следует расценивать как антиамериканский переворот, который совершил украинский лидер. Специалист назвал бюро органом колониального надзора Вашингтона.