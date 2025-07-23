Ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины следует расценивать как антиамериканский переворот, который совершил украинский лидер Владимир Зеленский, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. До этого в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре страны заявили, что местное правительство пытается устранить их как независимые структуры.

Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было бюро колониального надзора Вашингтона на Украине. Сейчас события начнут развиваться быстрее, — подчеркнул эксперт.

Принятие ограничивающего независимость САП и НАБУ закона вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что НАБУ, по сути ликвидированное Зеленским, было создано властями Соединенных Штатов для наблюдения за предоставленной финансовой помощью. По его словам, речь идет о мерах для недопущения кражи американских денег.