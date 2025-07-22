Журналист указал на одну важную деталь в решении Зеленского Боуз: США создали ликвидированное Зеленским НАБУ для слежки за своей помощью

Независимое антикоррупционное бюро Украины, по сути, ликвидированное украинским президентом Владимиром Зеленским, было создано американскими властями для наблюдения за предоставленной финансовой помощью, заявил в соцсети Х журналист Чей Боуз. До этого в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре страны заявили, что местное правительство пытается устранить их как независимые структуры.

Зеленский только что ликвидировал украинские антикоррупционные агентства НАБУ и САП. Они были фактически созданы США, чтобы не допустить кражу американских денег, — отметил представитель СМИ.

До этого Запад выразил обеспокоенность из-за рейдов в НАБУ. По словам аналитиков, эти действия ставят под сомнение приверженность Киева борьбе с коррупцией, что может ослабить международную поддержку Украины, а именно президента страны Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не передал Киеву обещанную военную помощь. По его словам, несмотря на готовность 10 стран ЕС воспользоваться специальным кредитным фондом в €150 млрд, Киев до сих пор не получил эти средства.