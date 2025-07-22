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22 июля 2025 в 01:57

В США предположили, чем для Зеленского обернется скандал с НАБУ

Bloomberg: конфликт с НАБУ способен лишить Зеленского западной поддержки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Запад выражает обеспокоенность из-за рейдов в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), пишет Bloomberg. Эти действия ставят под сомнение приверженность Киева борьбе с коррупцией, что может ослабить международную поддержку Украины, а именно президента страны Владимира Зеленского.

Волна задержаний вызывает вопросы среди западных союзников Украины по поводу приверженности Киева борьбе с коррупцией в тот самый момент, когда Зеленский пытается убедить Запад продолжить поддержку страны в конфликте с Россией, — указано в тексте.

Агентство отмечает, что НАБУ, созданное десять лет назад при финансировании западных партнеров, неоднократно сталкивалось с противодействием со стороны украинских властей. По данным источников, дипломаты ЕС внимательно следят за развитием событий.

СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ в нескольких регионах. Кроме того, одного из руководителей бюро задержали по подозрению в госизмене.

Ранее находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский указал, что СБУ во время обысков изъяла материалы следственных действий в отношении ближайшего окружения президента Украины. Изъятию подверглись документы о спецоперациях, данные слежек, стенограммы и весь массив оперативной информации, которая могла стать основой для будущих уголовных дел.

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