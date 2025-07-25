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25 июля 2025 в 00:43

Митинги из-за нового закона Зеленского проходят в 12 городах Украины

Митинги из-за закона Зеленского о НАБУ и САП проходят в 12 городах Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 12 городах Украины проходят митинги из-за гонений президента Украины Владимира Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), сообщило украинское издание «Общественное. Новости». В частности, мероприятия организованы в Киеве и Чернигове.

Аналогичные акции протеста проходят в Виннице, Днепропетровск (украинское название — Днепр), Житомире, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Тернополе, Харькове и Хмельницком. Они начались после того, как Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.

Ранее The Economist назвал стратегической ошибкой Зеленского принятие закона о подчинении антикоррупционных органов Генпрокуратуре. Как отметили авторы, аргументы президента Украины о «противодействии российскому влиянию» выглядят неубедительно. Европейские страны, включая Германию и Францию, уже выразили обеспокоенность этим решением.

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