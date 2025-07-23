Тысячи украинцев устроили митинг против нового закона Зеленского Тысячи украинцев вышли на акцию протеста против закона о НАБУ в Киеве

Тысячи человек вышли на митинг в Киеве против закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Журналисты отметили, что документ фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В материале указано, что мероприятие проходит на площади возле театра имени Ивана Франко в центре города, люди все прибывают, мобильная связь при этом почти не работает. Уточняется, что такие же акции протеста также проходят в Виннице, Днепре (ранее — Днепропетровск), Житомире, Кривом Роге, Кропивницком (ранее — Кировоград), Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Хмельницком, Чернигове и Черновцах.

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.

Принятие закона, как писали в СМИ, вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму». Критики закона, включая депутатов оппозиции, считают, что он фактически ликвидирует ключевые достижения постмайданных реформ, подрывая доверие международных партнеров.